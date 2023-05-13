Аниме «Бродяга Кенсин» стартует 6 июля — это обновлённая версия «Самурая Икс»
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Японская компания Aniplex назвала дату выхода мультсериала «Бродяга Кенсин». Аниме про знаменитого воина стартует уже 6 июля — эпизоды будут выходить еженедельно. Сколько всего серий войдёт в первый сезон, неизвестно. Предварительные показы в Японии пройдут 18 июня.
Видео доступно на YouTube-канале Aniplex. Права на видео принадлежат Aniplex.
«Бродяга Кенсин» — экранизация манги, повествующей о странствующем воине по имени Химура в эпоху реставрации Мэйдзи. Когда-то он был сильнейшим воином во всей Японии, сейчас же он странствует, находит новых друзей и пытается искупить грехи прошлого.
Одноимённую мангу уже адаптировали в конце 90-х. Аниме показывали в том числе в России под названием «Самурай Икс» — оно выходило на телеканале СТС.
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