Аниме «Бродяга Кенсин» стартует 6 июля — это обновлённая версия «Самурая Икс»

Японская компания Aniplex назвала дату выхода мультсериала «Бродяга Кенсин». Аниме про знаменитого воина стартует уже 6 июля — эпизоды будут выходить еженедельно. Сколько всего серий войдёт в первый сезон, неизвестно. Предварительные показы в Японии пройдут 18 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex. Права на видео принадлежат Aniplex.

«Бродяга Кенсин» — экранизация манги, повествующей о странствующем воине по имени Химура в эпоху реставрации Мэйдзи. Когда-то он был сильнейшим воином во всей Японии, сейчас же он странствует, находит новых друзей и пытается искупить грехи прошлого.

Одноимённую мангу уже адаптировали в конце 90-х. Аниме показывали в том числе в России под названием «Самурай Икс» — оно выходило на телеканале СТС.