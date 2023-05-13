Авторы Genshin Impact представили загадочный тизер нового региона с плаван под водой

В конце трансляции, посвящённой следующему обновлению в Genshin Impact, разработчики показали небольшое видео.

В ролике главный персонаж изучает подводный мир — на текущий момент он умеет плавать, но не нырять. HoYoverse также отметила, что видео не представляет собой финальную версию геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале Fayato. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Игроки предполагают, что это может быть связано с новым регионом Фонтейном. Ожидается, что он будет добавлен в Genshin Impact в августе вместе с патчем 4.0.

Вероятно, Путешественник научится нырять и таким образом попадёт на новую область. Другие предполагают, что персонаж сможет в полной мере изучать подводный мир в некоторых частях карты.