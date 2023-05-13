Авторы Genshin Impact представили загадочный тизер нового региона с плаван под водой
Поделиться
В конце трансляции, посвящённой следующему обновлению в Genshin Impact, разработчики показали небольшое видео.
В ролике главный персонаж изучает подводный мир — на текущий момент он умеет плавать, но не нырять. HoYoverse также отметила, что видео не представляет собой финальную версию геймплея.
Видео доступно на YouTube-канале Fayato. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Игроки предполагают, что это может быть связано с новым регионом Фонтейном. Ожидается, что он будет добавлен в Genshin Impact в августе вместе с патчем 4.0.
Вероятно, Путешественник научится нырять и таким образом попадёт на новую область. Другие предполагают, что персонаж сможет в полной мере изучать подводный мир в некоторых частях карты.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:36
-
15:15
-
14:44
-
14:18
-
13:50
-
13:14
-
12:55
-
12:23
-
00:26
- 12 мая 2023
-
22:57
-
22:24
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:25
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:24
-
20:10
-
20:00
-
19:56
-
19:26
-
19:05
-
18:33
-
18:31
-
18:24
-
17:50
-
17:36
-
17:22
-
16:53
-
16:53
Партнерский контент