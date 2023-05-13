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«Нам будет его не хватать»: съёмочная команда «Ведьмака» расстроена уходом Генри Кавилла

«Нам будет его не хватать»: съёмочная команда «Ведьмака» расстроена уходом Генри Кавилла
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Аня Чалотра, исполнительница роли Йеннифэр в сериале «Ведьмак» от Netflix, дала небольшое интервью изданию Entertainment Weekly. В нём девушка рассказала о важности персонажа в третьем сезоне и ещё раз подтвердила, что продолжение будет куда сильнее опираться на книги, чем раньше.

Кроме того, Чалотра затронула тему ухода Генри Кавилла после третьего сезона. Девушка заявила, что всей съёмочной команде тяжело далась новость о том, что скоро он покинет проект, потому что все любят актёра. Она заявила, что авторам будет его не хватать, и пожелала ему всего наилучшего.

Эту новость было очень трудно принять, потому что Генри — важная часть шоу, и мы все его обожаем. Так что нам всем будет его не хватать. Я желаю ему всего самого наилучшего.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля.

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