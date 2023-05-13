Вышел первый трейлер фильма «Затерянные в Рио Браво» с Александром Невским
Поделиться
Кинокомпания Premiere Entertainment опубликовала первый трейлер фильма «Затерянные в Рио Браво». Лента станет продолжением недавнего «Нападение на Рио Браво» — главную роль в картине исполнил российский актёр Александр Невский, известный по обзорам блогера BadComedian.
Видео доступно на YouTube-канале Premiere Entertainment. Права на видео принадлежат Premiere Entertainment.
В ролике можно увидеть завязку картины — русский стрелок Иван Турчинов и шериф Вернон Келли отправляются в погоню за бандитами, которые похитили нескольких женщин и детей.
У фильма «Затерянные в Рио Браво» пока нет даты релиза. Ранее Александр Невский заявлял, что его премьера состоится «очень скоро» — возможно, зрители смогут посмотреть ленту уже в этом году.
Нас ждёт целая трилогия вестернов:
Комментарии
- 13 мая 2023
-
23:12
-
20:01
-
18:26
-
17:55
-
17:18
-
16:42
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:36
-
15:15
-
14:44
-
14:18
-
13:50
-
13:14
-
12:55
-
12:23
-
00:26
- 12 мая 2023
-
22:57
-
22:24
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:25
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:24
-
20:10
-
20:00
-
19:56
-
19:26
-
19:05
-
18:33
-
18:31
Партнерский контент