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Вышел первый трейлер фильма «Затерянные в Рио Браво» с Александром Невским

Вышел первый трейлер фильма «Затерянные в Рио Браво» с Александром Невским
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Кинокомпания Premiere Entertainment опубликовала первый трейлер фильма «Затерянные в Рио Браво». Лента станет продолжением недавнего «Нападение на Рио Браво» — главную роль в картине исполнил российский актёр Александр Невский, известный по обзорам блогера BadComedian.

Видео доступно на YouTube-канале Premiere Entertainment. Права на видео принадлежат Premiere Entertainment.

В ролике можно увидеть завязку картины — русский стрелок Иван Турчинов и шериф Вернон Келли отправляются в погоню за бандитами, которые похитили нескольких женщин и детей.

У фильма «Затерянные в Рио Браво» пока нет даты релиза. Ранее Александр Невский заявлял, что его премьера состоится «очень скоро» — возможно, зрители смогут посмотреть ленту уже в этом году.

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