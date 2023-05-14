Хакерша Empress взломала ремейк Resident Evil 4

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Известная хакерша EMPRESS объявила о полноценном взломе Resident Evil 4. Девушка в очередной раз смогла обойти последнюю версию антипиратской защиты Denuvo в ремейке культовой игры — на это ей понадобилось всего лишь восемь дней.

За взлом Resident Evil 4 хакерша взялась 5 мая, хотя изначально не собиралась этим заниматься. В необходимости обойти антипиратскую защиту её убедили фанаты. В своём обращении Empress, как всегда, обратилась к неким хейтерам, которые не верили в её успех.

Ремейк Resident Evil 4 вышел на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series 24 марта. Игра отлично продаётся — за первые 12 дней со старта продаж тираж игры превысил отметку в 4 млн копий. Пока неясно, повлияет ли взлом на долгосрочные продажи.