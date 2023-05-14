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Звезда «Царицы Клеопатры» Адель Джеймс прокомментировала жёсткую критику сериала Netflix

Звезда «Царицы Клеопатры» Адель Джеймс прокомментировала жёсткую критику сериала Netflix
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10 мая на Netflix вышла «Царица Клеопатра» — британский документальный мини-сериал, рассказывающий о жизни знаменитой царицы Египта. Шоу столкнулось с жёсткой критикой (в том числе от самих египтян) из-за того, что главную роль исполняет темнокожая актриса Адель Джеймс. Кроме того, зрителям не понравилось то, что создатели называют произведение документальным сериалом, хотя в нём много отклонений от информации в исторических учебниках.

Спустя четыре дня после релиза на критику ответила исполнительница главной роли Адель Джеймс. Актриса заявила, что не ожидала увидеть столько негативных отзывов в Сети. По словам женщины, зрители смотрят совсем не на те вещи — цвет кожи, по её мнению, здесь имеет третьестепенное значение. Самое главное — история Клеопатры и её мироощущение.

Люди обсуждают совсем не те вещи. Да, мы не знаем, откуда была её мать или её бабушка по отцовской линии, но шоу говорит о гораздо более важных вещах, чем цвет её кожи. Если вы посмотрите хотя бы несколько минут шоу, в нём речь идёт о том, кем была эта женщина, и она была человеком. Её личность не должна быть сведена просто к какой-нибудь расе.

При этом Адель не стала вдаваться в детали исторического контекста, который больше всего и возмутил общественность. На недостоверность «Царицы Клеопатры» указывают в том числе сами египтяне, которые даже решили снять собственный документальный сериал для восстановления справедливости.

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