«Genshin Impact гораздо лучше». Илья Мэддисон раскритиковал Zelda: Tears of the Kingdom

12 мая состоялся релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — новой игры в культовой приключенческой серии. Проект невероятно высоко оценили критики: сейчас новая «Зельда» занимает первое место в списке лучших игр всех времён агрегатора Opencritic.

Однако с такими оценками согласны далеко не все. Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов опубликовал большой пост в телеграм-канале, где рассказал о своём отношении к прошлой части серии — Breath of the Wild.

Бегает какой-то Питер Пэн в нелепом зелёном трико, бьёт мечом мобов, присутствуют головоломки для детей трёх лет и какая-то страшная «дешманская» графика. Короче, даже Genshin Impact гораздо лучше.

Что касается похвал открытому миру, Мэддисон отмечает, что есть куда более впечатляющие игры. В пример он приводит Red Dead Redemption 2 и «Ведьмака 3», а последних «Зельд» он в негативном ключе сравнивает с играми на Dendy.

С нормальными играми в открытом мире даже сравнивать нелепо. Посмотрите на эту «Зельду», а потом на Red Dead Redemption 2 или «Ведьмака 3». Zelda выглядит на их фоне как игра с Dendy. Да даже «Готика» намного лучше!

Тем временем Tears of the Kingdom стала настоящей песочницей экспериментов для игроков. Они публикуют множество видео со своими постройками: от функционирующего скейтборда до сложных инженерных конструкций.