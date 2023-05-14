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Следующий крупный апдейт для Windows 11 со множеством изменений выйдет до конца июня

Следующий крупный апдейт для Windows 11 со множеством изменений выйдет до конца июня
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Издание Windows Central раскрыло подробности грядущего обновления Moment 3 для Windows 11. Оно должно выйти в ближайшие месяцы и будет содержать в себе множество изменений с точки зрения дизайна и производительности.

Среди самых важных нововведений — обновлённое окно виджетов, поддержка помощника Bing прямо на панели задач, ускорение работы поиска в системе, распознавание кода для двухфакторной аутентификации в уведомлениях, анимированные иконки погоды и многое, многое другое.

Сейчас обновление Moment 3 уже доступно в сборке для тестировщиков Windows 11. Как отмечают в Windows Central, апдейт станет доступен обычным пользователям до конца июня. Сейчас Microsoft также работает над множеством других улучшений операционной системы, включая вкладки в Проводнике и захват экрана с помощью клавиши Print Screen.

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