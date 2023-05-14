Следующий крупный апдейт для Windows 11 со множеством изменений выйдет до конца июня

Издание Windows Central раскрыло подробности грядущего обновления Moment 3 для Windows 11. Оно должно выйти в ближайшие месяцы и будет содержать в себе множество изменений с точки зрения дизайна и производительности.
Среди самых важных нововведений — обновлённое окно виджетов, поддержка помощника Bing прямо на панели задач, ускорение работы поиска в системе, распознавание кода для двухфакторной аутентификации в уведомлениях, анимированные иконки погоды и многое, многое другое.
Сейчас обновление Moment 3 уже доступно в сборке для тестировщиков Windows 11. Как отмечают в Windows Central, апдейт станет доступен обычным пользователям до конца июня. Сейчас Microsoft также работает над множеством других улучшений операционной системы, включая вкладки в Проводнике и захват экрана с помощью клавиши Print Screen.
- 14 мая 2023
-
16:22
-
15:54
-
15:43
-
15:20
-
14:44
-
14:12
-
13:41
-
13:15
-
12:45
-
12:23
-
10:20
- 13 мая 2023
-
23:12
-
20:01
-
18:26
-
17:55
-
17:18
-
16:42
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:36
-
15:15
-
14:44
-
14:18
-
13:50
-
13:14
-
12:55
-
12:23
-
00:26
- 12 мая 2023
-
22:57
-
22:24
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:25