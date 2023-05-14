Ана де Армас, Джуд Лоу и Алисия Викандер сыграют в новом фильме режиссёра «Игр разума»

Как сообщает издание Deadline, голливудский режиссёр Рон Ховард собрал по-настоящему звёздный актёрский состав для своего будущего фильма Origin of Species («Происхождение видов»). В ленте сыграют Ана де Армас («Достать ножи»), Джуд Лоу («Шерлок Холмс»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.») и Даниэль Брюль («Гонка»).

Сам фильм описывается как «эротическая и мрачно-комическая история об убийстве и выживании, действие которой разворачивается вокруг группы эклектичных персонажей, покидающих цивилизацию ради Галапагосских островов. Они ищут ответ на самый главный вопрос: в чём смысл жизни».

Съёмки «Происхождения видов» должны начаться в конце 2023 года. Сценарий картины написал Ной Пинк («Тетрис»), поставит картину Рон Ховард («Гонка», «Игры разума»).