Илью Мэддисона признали лучшим стримером десятилетия
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Российский контент-мейкер Илья Maddyson Давыдов получил награду «Лучший стример десятилетия» от портала GoodGame.ru.
Небольшой кубок и грамоту блогеру вручил руководитель проекта Михаил Miker Мирчук. Во время церемонии он поблагодарил Мэддисона за неоценимый вклад в стримерскую культуру.
Видео доступно на YouTube-канале Mad Highlights. Права на видео принадлежат GoodGame.
В свою очередь, Мэддисон отметил, что очень долго ждал этой награды и поблагодарил своих зрителей и друзей-стримеров, которые пришли поддержать его.
Ранее Илья критически оценил Zelda: Tears of the Kingdom — стример назвал графику «дешманской», а также отказался сравнивать открытый мир игры с Red Dead Redemption 2 или «Ведьмаком 3».
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