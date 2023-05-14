Илью Мэддисона признали лучшим стримером десятилетия

Российский контент-мейкер Илья Maddyson Давыдов получил награду «Лучший стример десятилетия» от портала GoodGame.ru.

Небольшой кубок и грамоту блогеру вручил руководитель проекта Михаил Miker Мирчук. Во время церемонии он поблагодарил Мэддисона за неоценимый вклад в стримерскую культуру.

Видео доступно на YouTube-канале Mad Highlights. Права на видео принадлежат GoodGame.

В свою очередь, Мэддисон отметил, что очень долго ждал этой награды и поблагодарил своих зрителей и друзей-стримеров, которые пришли поддержать его.

Ранее Илья критически оценил Zelda: Tears of the Kingdom — стример назвал графику «дешманской», а также отказался сравнивать открытый мир игры с Red Dead Redemption 2 или «Ведьмаком 3».