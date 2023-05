The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom показала лучший старт 2023 года в Британии

Аналитическое издание GfK поделилось предварительными данными о продажах видеоигр за последнюю неделю. Всего за два дня The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самым крупным физическим запуском 2023 года в Великобритании, обогнав с большим отрывом Hogwarts Legacy.

В GfK отмечают, что игра по «Гарри Поттеру» наверняка показала лучший старт в цифре, однако Nintendo не делится информацией о цифровых версиях своих игр. Что касается общей выручки, то новая «Зельда» всего за несколько дней вошла в четвёрку самых успешных проектов франшизы.

Наконец, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартовала на 173% лучше, чем Breath of the Wild, прошлая часть серии. Судя по всему, в долгосрочной перспективе ждёт вполне ожидаемый финансовый успех — как и у всех последних больших проектов Nintendo.