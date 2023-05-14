«Стражи Галактики 3» заработали $ 528 млн и уже обогнали «Человека-муравья 3»

По итогам второго уикенда «Стражи Галактики 3» заработали в США $ 213 млн, падение сборов по сравнению с премьерными выходными составило 48%. Это отличный результат для блокбастеров: последние фильмы Marvel теряли темп сборов на 65-70% ко второй неделе.

По миру третьи «Стражи» заработали уже $ 528,8 млн. Фильм уже обогнал «Человека-муравья 3» и продолжает уверенное шествие в первую очередь благодаря Китаю ($ 58,4 млн) и позитивным отзывам в интернете. Лента имеет все шансы собрать $ 1 млрд, чего Marvel не добивалась со времён «Человека-паука: Нет пути домой», вышедшем в декабре 2021 года.

«Стражи Галактики 3» неофициально показывают и в России — премьера ленты в крупных сетях состоялась 11 мая. По итогам выходных фильм имеет все шансы заработать в стране около 200 млн рублей.