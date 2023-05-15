Фильм «Стражи Галактики 3» поставил мировой рекорд по количеству пластического грима

Фильм «Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна поставил новый рекорд по использованию пластического грима в истории киноиндустрии. Так как в ленте было много различных существ, всем им нужно было придать естественный вид.

Этим занимались гримёр Алексей Дмитриев и глава отдела причёсок Кэсси Руссе. Они создали 22,5 тыс. протезов, 500 париков и 130 накладок для лица. Их цель была в том, чтобы создать оригинальных существ для правдоподобности происходящего.

По словам Дмитриева и Руссе, они потратили много времени и сил, чтобы хорошо сделать свою работу.

Ранее рекорд по использованию пластического грима принадлежал фильму «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли.

«Стражей Галактики 3» можно посмотреть во всех кинотеатрах мира, включая и Россию.