Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Стражи Галактики 3» поставил мировой рекорд по количеству пластического грима

Фильм «Стражи Галактики 3» поставил мировой рекорд по количеству пластического грима
Аудио-версия:
Комментарии

Фильм «Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна поставил новый рекорд по использованию пластического грима в истории киноиндустрии. Так как в ленте было много различных существ, всем им нужно было придать естественный вид.

Этим занимались гримёр Алексей Дмитриев и глава отдела причёсок Кэсси Руссе. Они создали 22,5 тыс. протезов, 500 париков и 130 накладок для лица. Их цель была в том, чтобы создать оригинальных существ для правдоподобности происходящего.

По словам Дмитриева и Руссе, они потратили много времени и сил, чтобы хорошо сделать свою работу.

Ранее рекорд по использованию пластического грима принадлежал фильму «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли.

«Стражей Галактики 3» можно посмотреть во всех кинотеатрах мира, включая и Россию.

Наши впечатления от фильма
Каким получился фильм «Стражи Галактики 3»: финал космосаги Marvel и Джеймса Ганна
Каким получился фильм «Стражи Галактики 3»: финал космосаги Marvel и Джеймса Ганна
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023