Умер актёр Владимир Кузнецов
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Пресс-служба театра «Ленком» сообщила, что в возрасте 79 лет из жизни ушёл советский актёр Владимир Алексеевич Кузнецов. Актёр скончался 12 мая. Причины смерти не указываются.
Владимир работал в театре на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 год. Он пришёл туда сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Актёр получил наибольшую известность за роли в фильмах «В полосе прибоя», «Тихое следствие» и «Битва за Москву».
Кузнецов принимал активное участие во многих театральных постановках, включая «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры», «Оптимистическая трагедия» и многих-многих других.
Сообщается, что прощание с Владимиром Кузнецовым состоится 16 мая (12:00 мск) в траурном зале Боткинской больницы.
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