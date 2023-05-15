Умер актёр Владимир Кузнецов

Пресс-служба театра «Ленком» сообщила, что в возрасте 79 лет из жизни ушёл советский актёр Владимир Алексеевич Кузнецов. Актёр скончался 12 мая. Причины смерти не указываются.

Владимир работал в театре на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 год. Он пришёл туда сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Актёр получил наибольшую известность за роли в фильмах «В полосе прибоя», «Тихое следствие» и «Битва за Москву».

Кузнецов принимал активное участие во многих театральных постановках, включая «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры», «Оптимистическая трагедия» и многих-многих других.

Сообщается, что прощание с Владимиром Кузнецовым состоится 16 мая (12:00 мск) в траурном зале Боткинской больницы.