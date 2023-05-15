Лучшие моменты из каждой части «Форсажа»

В честь скорого выхода десятой части «Форсажа» издание IGN собрало в одном ролике лучшие моменты каждой части франшизы. Видео не займёт много времени — оно длится всего пять минут.
В первом «Форсаже» IGN показалось, что лучшим моментом можно считать фрагмент с фурой и прыжком на неё. Во второй части лучшим моментом издание выбрало прыжок на автомобиле прямо на плавающую яхту. В последней на данный момент девятой части лучших моментов, по мнению IGN, оказалось несколько. Один из них — прыжок со скалы на машине и использование крюка-кошки.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
Десятый «Форсаж» расскажет о том, как захотевшему отдохнуть от всего Доминику Торетто придётся защищать свою семью от нового злодея Данте, которого сыграл Джейсон Момоа.
Мировая премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая, но не в России.
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