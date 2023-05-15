Мадс Миккельсен — о своём герое из «Индианы Джонса 5»: он не разделяет взгляды Гитлера

Во время интервью изданию Entertainment Weekly актёр Мадс Миккельсен, сыгравший злодея в «Индиане Джонсе 5», решил подробнее рассказать про своего персонажа.

По словам Миккельсена, его персонаж, бывший нацист Юрген Воллер, поставил перед собой конкретную задачу и будет добиваться её воплощения любой ценой. В одном из трейлеров ленты Воллер говорил про исправление ошибок Гитлера. Возможно, этим герой и будет заниматься.

Сам Мадс отметил, что Воллер во многом не разделяет взгляды Гитлера на мир, его философию и многое другое.

Если вы верите в определённую идеологию, очевидно, что в конечном итоге эта идеология станет у вас главной, верно? И это может принимать самые разные формы. Я действительно думаю, что он во многом не соглашался с Гитлером. И его идеи, возможно, чем-то лучше, чем у него. Однако один человек, решающий всё, никогда не будет чем-то хорошим.

Также актёр рассказал про дискуссии между ним и режиссёром Джеймсом Мэнголдом. Споры были о том, нужно ли Миккельсену разговаривать с сильным немецким акцентом.

Мы не хотели использовать полномасштабный немецкий акцент, потому что мы часто это видели, но это могло стать чем-то вроде клише, верно? Итак, мы решили оставить пару фраз, чтобы люди поняли происхождение Юргена.

Вместе с этим появился и свежий кадр с Воллером из картины.

Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Премьера фильма состоится 30 июня, но не в России.