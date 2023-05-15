«Нелепое изделие». Алексей Пажитнов — про китайский «Тетрис»

Известный советский программист и геймдизайнер Алексей Пажитнов, который в 1984 году спроектировал и разработал игру «Тетрис», стал гостем нового выпуска блогера и журналиста Юрия Дудя*. Интервью длится более полутора часов.

Во время разговора Пажитнов рассказал про Brick Games — китайскую портативную консоль, на которой многие наверняка впервые и попробовали «Тетрис». Интервьюер спросил, какие были ощущения у Пажитнова от того, что его игра распространялась на нелицензионном устройстве.

Я испытывал чувство сожаления, потому что там какие-то вещи были не очень хорошо сделаны. Мне было обидно, что вместо моей игры играют в какое-то нелепое изделие, которое даже не точно повторяет её. То ли там размер поля был неправильный, то ли линии.

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.