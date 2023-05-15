Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов был зависим от World of Warcraft

Известный советский программист и автор культовой игры «Тетрис» Алексей Пажитнов в интервью Юрию Дудю* признался, что он очень любил World of Warcraft. Легендарный геймдизайнер раньше ежедневно проводил за культовой MMORPG много часов.

Пажитнов отметил, что на World of Warcraft его «подсадили». Алексей проявил интерес к игре не только как геймер, но и «как дизайнер и разработчик».

Игра очень увлекательная. Я прокачал до максимального уровня несколько персонажей и прошёл по всем возможным миссиям. Я на игру просто подсел. В то время у меня было много свободного времени и я спокойно тратил его на World of Warcraft.

По словам Пажитнова, Blizzard в итоге испортила игру. Алексей отметил, что со временем World of Warcraft свелась к каждодневным и очень скучным миссиям, которые напоминают походы на работу.

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.