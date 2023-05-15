«Пришлось изгаляться»: Алексей Пажитнов — о деятельности компании «Тетрис»

Алексей Пажитнов в интервью Юрию Дудю* рассказал о деятельности компании «Тетрис», которая курирует одноимённую культовую игру. Алексей подтвердил, что его компания продаёт права на головоломку игровым компаниям и строго контролирует качество своего продукта.
Пажитнов подчеркнул, что его компания требует, чтобы «Тетрис» был стандартизирован на всех платформах. Он имеет в виду всё — и цвета фигурок, и размер игрового поля с другими элементами дизайна. По его словам, в своё время было две версии «Тетриса» — с Nintendo Game Boy и с аркадных автоматов от Sega. Они заметно отличались по геймплею, и Пажитнов в итоге эти версии «примирил».
Чтобы примирить эти две версии, пришлось очень сильно изгаляться. В итоге мы пришли к единому стандарту. Сейчас мы стараемся, чтобы подобные случаи (уход от стандарта игры) больше не повторялись. А стандарты даже в не очень видных мелочах были соблюдены.
Знаменитый геймдизайнер также отметил, что организаторы официальных чемпионатов по «Тетрису» не покупают на игру лицензию. Пажитнов заявил, что он был на одном из подобных турниров и его компания одобряет такую киберспортивную деятельность.
* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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