Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аль Пачино, Джон Траволта и другие звёзды сыграют в новом фильме об убийстве Джона Кеннеди

Аль Пачино, Джон Траволта и другие звёзды сыграют в новом фильме об убийстве Джона Кеннеди
Аудио-версия:
Комментарии

Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет, наиболее известный по лентам «На грани» и «Неприкасаемые», снимет триллер про загадочное убийство президента США Джона Кеннеди. Лента называется «Убийство». Уже известно, что в картине снимутся яркие голливудские звёзды: Аль Пачино («Крёстный отец»), Джон Траволта («Криминальное чтиво»), Шайа ЛаБаф («Трансформеры») и другие.

Актёрский состав фильма «Убийство»

  • Вигго Мортенсен («Зелёная книга»)
  • Шайа ЛаБаф («Трансформеры»)
  • Кортни Лав («Сыны Анархии»)
  • Аль Пачино («Крёстный отец»)
  • Джон Траволта («Криминальное чтиво»)

События ленты развернутся в 1963 году. Авторы хотят показать одну из версий убийства Джона Кеннеди, которая имеет связь с чикагской мафией. Мэмет выступает и режиссёром, и соавтором сценария. Съёмки ленты должны стартовать в канадском городе Ванкувер в сентябре.

Материалы по теме
Завершились съёмки новой части «Хеллбоя»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023