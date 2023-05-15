Аль Пачино, Джон Траволта и другие звёзды сыграют в новом фильме об убийстве Джона Кеннеди

Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет, наиболее известный по лентам «На грани» и «Неприкасаемые», снимет триллер про загадочное убийство президента США Джона Кеннеди. Лента называется «Убийство». Уже известно, что в картине снимутся яркие голливудские звёзды: Аль Пачино («Крёстный отец»), Джон Траволта («Криминальное чтиво»), Шайа ЛаБаф («Трансформеры») и другие.

Актёрский состав фильма «Убийство»

Вигго Мортенсен («Зелёная книга»)

Шайа ЛаБаф («Трансформеры»)

Кортни Лав («Сыны Анархии»)

Аль Пачино («Крёстный отец»)

Джон Траволта («Криминальное чтиво»)

События ленты развернутся в 1963 году. Авторы хотят показать одну из версий убийства Джона Кеннеди, которая имеет связь с чикагской мафией. Мэмет выступает и режиссёром, и соавтором сценария. Съёмки ленты должны стартовать в канадском городе Ванкувер в сентябре.