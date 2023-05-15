Аль Пачино, Джон Траволта и другие звёзды сыграют в новом фильме об убийстве Джона Кеннеди
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Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет, наиболее известный по лентам «На грани» и «Неприкасаемые», снимет триллер про загадочное убийство президента США Джона Кеннеди. Лента называется «Убийство». Уже известно, что в картине снимутся яркие голливудские звёзды: Аль Пачино («Крёстный отец»), Джон Траволта («Криминальное чтиво»), Шайа ЛаБаф («Трансформеры») и другие.
Актёрский состав фильма «Убийство»
- Вигго Мортенсен («Зелёная книга»)
- Шайа ЛаБаф («Трансформеры»)
- Кортни Лав («Сыны Анархии»)
- Аль Пачино («Крёстный отец»)
- Джон Траволта («Криминальное чтиво»)
События ленты развернутся в 1963 году. Авторы хотят показать одну из версий убийства Джона Кеннеди, которая имеет связь с чикагской мафией. Мэмет выступает и режиссёром, и соавтором сценария. Съёмки ленты должны стартовать в канадском городе Ванкувер в сентябре.
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