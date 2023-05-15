На съёмках фильма «Миссия невыполнима 3» Саймон Пегг страдал от алкоголизма

Британский актёр Саймон Пегг недавно признался, что во время съёмок фильма «Миссия невыполнима 3» с Томом Крузом в главной роли он боролся с алкоголизмом. По словам Пегга, он скрывал свою зависимость в 2000-х во время съёмок в самых разных проектах.
Вы становитесь очень хитрым, когда в вашей жизни есть алкоголизм.
Пегг объяснил, что он начал бороться с психическими проблемами в подростковом возрасте, а затем ментальное недомогание вернулось в 2006 году во время съёмок фильма «Миссия невыполнима 3». Саймон отметил, что алкоголь помогал ему справляться с эмоциональной болью. Но в 2009 году рождение дочери вынудило его найти способ излечиться от пагубной зависимости.
В фильме «Миссия невыполнима 3» Саймон Пегг впервые сыграл технического специалиста Бенджи Данна. Артист продолжил играть эту яркую роль во всех последующих выпусках франшизы.
- 15 мая 2023
-
14:54
-
14:24
-
14:11
-
13:58
-
13:32
-
13:02
-
12:28
-
12:00
-
11:33
-
11:03
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:04
-
08:39
- 14 мая 2023
-
21:41
-
18:38
-
18:16
-
17:32
-
16:58
-
16:52
-
16:22
-
15:54
-
15:43
-
15:20
-
14:44
-
14:12
-
13:41
-
13:15
-
12:45
-
12:23
-
10:20
- 13 мая 2023
-
23:12
-
20:01
-
18:26