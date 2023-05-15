На съёмках фильма «Миссия невыполнима 3» Саймон Пегг страдал от алкоголизма

Британский актёр Саймон Пегг недавно признался, что во время съёмок фильма «Миссия невыполнима 3» с Томом Крузом в главной роли он боролся с алкоголизмом. По словам Пегга, он скрывал свою зависимость в 2000-х во время съёмок в самых разных проектах.

Вы становитесь очень хитрым, когда в вашей жизни есть алкоголизм.

Пегг объяснил, что он начал бороться с психическими проблемами в подростковом возрасте, а затем ментальное недомогание вернулось в 2006 году во время съёмок фильма «Миссия невыполнима 3». Саймон отметил, что алкоголь помогал ему справляться с эмоциональной болью. Но в 2009 году рождение дочери вынудило его найти способ излечиться от пагубной зависимости.

В фильме «Миссия невыполнима 3» Саймон Пегг впервые сыграл технического специалиста Бенджи Данна. Артист продолжил играть эту яркую роль во всех последующих выпусках франшизы.