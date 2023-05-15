Вышел первый трейлер фильма «Дыхание» с Ириной Горбачёвой

«Централ Партнершип» презентовала первый трейлер российской медицинской драмы «Дыхание». Картину поставил Роман Каримов, наиболее известный по нашумевшим лентам «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!» Главные роли в фильме исполнили Ирина Горбачёва («Аритмия»), Антон Батырев («Выжить после»), Даниил Воробьёв («Гром: Трудное детство») и другие актёры.

Трейлер фильма «Дыхание» с Ириной Горбачёвой

Видео доступно на YouTube-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Сюжет ленты разворачивается в разгар пандемии коронавируса (COVID-19), во время начала активного распространения болезни по всему миру. По ходу развития истории бывший врач по имени Виктор нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь маме, которая заболела COVID-19. Герой рискует жизнью и свободой, пытаясь разобраться с особенностью «короны». Вместе с другими медиками он также помогает больнице подготовиться к ужасной пандемии.