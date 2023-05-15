Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Скончался актёр, подаривший голос главному персонажу игр Crash Bandicoot

Скончался актёр, подаривший голос главному персонажу игр Crash Bandicoot
Комментарии

Фанаты серии Crash Bandicoot объявили траур после гибели 60-летнего актёра Брендана О'Брайена — он озвучивал главного героя Крэша в первых играх серии.

Брендан подарил свой голос мутанту-грызуну в восьми играх серии, выходивших с 1996 по 2004 год, включая оригинальную трилогию и Crash Bash от Eurocom для PS1, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex для PlayStation 2 и три спин-оффа для приставки Game Boy Advance.

Актёр погиб ещё в марте, однако общественности об этом стало известно лишь сейчас. После работы над Crash Bandicoot он брал большой перерыв от озвучки и вернулся в сферу только несколько лет назад.

По некоторым данным, актёр вёл переговоры об участии в озвучке предстоящей игры ANTONBLAST, однако они не были завершены.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023