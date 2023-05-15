Представлен бесплатный телевизор с двумя экранами — такие начнут дарить уже летом

Компания Telly рассказала о планах выпустить бесплатный телевизор, отличительной особенностью которого станет второй мини-экран внизу.
Smart Display, как его называют авторы, и будет основой для монетизации. Получить ТВ можно будет бесплатно, но на втором экране будут располагаться виджеты — помимо спортивных результатов, новостей и погоды, там будут показывать рекламные объявления.
Фото: The Verge
Кроме того, в режиме ожидания реклама может появляться и на основном экране. Также авторы размышляют над режимами, которые смогут использовать оба дисплея в одной форме.
Фото: The Verge
Основой для устройства станет 55-дюймовая 4K-панель с поддержкой HDR. Операционная система TellyOS не поддерживает популярные приложения и онлайн-сервисы, поэтому в комплекте будет идти ещё и бесплатный адаптер Android TV.
По словам представителей компании, поставки бесплатных ТВ начнутся уже этим летом — сейчас на сайте можно забронировать одно из 500 тыс. устройств.
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