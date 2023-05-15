Авторы «Чёрной книги» выпустят хоррор «Лихо одноглазое» — игра выйдет до конца 2023 года

Студия Morteshka, известная как разработчик карточной RPG «Чёрная книга» по русскому и коми-пермяцкому фольклору, работает над новой игрой — «Лихо одноглазое».
Страница проекта сегодня также появилась в сервисе Steam, игру уже можно добавить в список желаемого. Это будет чёрно-белый хоррор от первого лица, основанный на одноимённой русской народной сказке.
Видео доступно на YouTube-канале shinzironine. Права на видео принадлежат Morteshka.
В оригинале истории, записанной в начале XIX века, не знающий горя кузнец решает отправиться на поиски мистического существа.
«Лихо одноглазое» – это мистический хоррор от первого лица, в котором вам предстоит найти Лихо, а затем сбежать от своего злого рока.
Разработчики сообщают, что релиз игры «Лихо одноглазое» намечен на последний квартал 2023 года.
В ходе прохождения игроку предстоит познакомиться с деталями русского фольклора и изучать окружение, чтобы находить подсказки на пути к цели, а также решать различные головоломки.
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