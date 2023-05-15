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«То чушь говорит, то умные вещи». Создатель «Тетриса» рассказал об отношении к Илону Маску

Программист Алексей Пажитнов, известный как автор «Тетриса», в интервью Юрию Дудю* кратко высказался о деятельности Илона Маска.

Пажитнов заявил, что считает высказывания американского предпринимателя в области недостаточно компетентными. При этом создатель «Тетриса» с уважением относится к космической программе Маска.

Так он парень симпатичный, но какую-то чушь всё время несёт. То чушь говорит, то очень умные вещи. Не пойму я его.

Он также назвал Илона Маска «человеком будущего», который не признаёт авторитетов и смотрит в суть вещей.

В ходе беседы Пажитнов также раскритиковал китайский аналог «Тетриса» и рассказал о деятельности своей компании, которая контролирует стандартизацию игры на разных платформах.

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.