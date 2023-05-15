Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«То чушь говорит, то умные вещи». Создатель «Тетриса» рассказал об отношении к Илону Маску

«То чушь говорит, то умные вещи». Создатель «Тетриса» рассказал об отношении к Илону Маску
Аудио-версия:
Комментарии

Программист Алексей Пажитнов, известный как автор «Тетриса», в интервью Юрию Дудю* кратко высказался о деятельности Илона Маска.

Пажитнов заявил, что считает высказывания американского предпринимателя в области недостаточно компетентными. При этом создатель «Тетриса» с уважением относится к космической программе Маска.

Так он парень симпатичный, но какую-то чушь всё время несёт. То чушь говорит, то очень умные вещи. Не пойму я его.

Он также назвал Илона Маска «человеком будущего», который не признаёт авторитетов и смотрит в суть вещей.

В ходе беседы Пажитнов также раскритиковал китайский аналог «Тетриса» и рассказал о деятельности своей компании, которая контролирует стандартизацию игры на разных платформах.

Материалы по теме
«Пришлось изгаляться»: Алексей Пажитнов — о деятельности компании «Тетрис»

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023