Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась премьера восьмого сезона сериала «СашаТаня»

Состоялась премьера восьмого сезона сериала «СашаТаня»
Комментарии

На канале ТНТ показывают первые эпизоды нового сезона популярного российского ситкома «СашаТаня» о семейной жизни четы Сергеевых.

Восьмой сезон должен рассказать о подготовке Саши и Тани к пополнению — девушка окажется беременна вторым ребёнком.

Фото: ТНТ

Новые серии будут выходить по будням с 15 мая по 15 июня — по две каждый день. Их можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ или в онлайн-кинотеатра PREMIER. Всего запланировано 40 новых эпизодов.

«СашаТаня» — спин-офф комедийного сериала «Универ», выходящий с 2013 года. Шоу рассказывает о жизни сына олигарха Александра Сергеева (Андрей Гайдулян) и отличницы Татьяны Архиповой (Валентина Рубцова), которые после окончания вуза поженились и переехали в собственную квартиру.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023