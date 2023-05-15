Состоялась премьера восьмого сезона сериала «СашаТаня»

На канале ТНТ показывают первые эпизоды нового сезона популярного российского ситкома «СашаТаня» о семейной жизни четы Сергеевых.

Восьмой сезон должен рассказать о подготовке Саши и Тани к пополнению — девушка окажется беременна вторым ребёнком.

Фото: ТНТ

Новые серии будут выходить по будням с 15 мая по 15 июня — по две каждый день. Их можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ или в онлайн-кинотеатра PREMIER. Всего запланировано 40 новых эпизодов.

«СашаТаня» — спин-офф комедийного сериала «Универ», выходящий с 2013 года. Шоу рассказывает о жизни сына олигарха Александра Сергеева (Андрей Гайдулян) и отличницы Татьяны Архиповой (Валентина Рубцова), которые после окончания вуза поженились и переехали в собственную квартиру.