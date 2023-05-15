Данила Козловский объявил об отпуске до конца года — все спектакли с ним отменены

Российский актёр Данила Козловский сообщил, что МДТ Театр Европы принял решение отменить майские спектакли с его участием. Это также подтверждает заявление на сайте театра.

Сам Козловский принял решение взять отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин инициировал проверку Козловского на предмет дискредитации армии РФ, экстремизм и иностранное финансирование. Бородин также заявлял, что актёр мог быть завербован спецслужбами США.

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Сам Данила отверг обвинения и слухи об отъезде из России. Козловский также поблагодарил своих фанатов за поддержку и разъяснил, что летал в США ради того, чтобы навещать живущего там ребёнка.