Сервис «Антиплагиат» научился распознавать текст, написанный ChatGPT
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Новая версия системы обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» теперь позволяет выявить текст, который создан с использованием нейросетей.
Функционал уже доступен пользователям платной версии программы. Отмечается, что система может найти фрагменты, которые написал GPT2, GPT-3 или ChatGPT — при обнаружении «Антиплагиат» выделяет части текста, а сам документ помечает как подозрительный.
Нейронная сеть, создающая текст, всегда оставляет свои следы. Несмотря на все успехи ChatGPT или Jasper, их тексты всё ещё отличаются от написанных человеком.
В феврале российский студент рассказал, что смог защитить диплом, который написал с помощью ChatGPT. Нейросеть получила запрос на определённую тему, а затем развила её до уровня большого текста. При этом Александр добавлял что-то от себя и использовал другие источники.
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