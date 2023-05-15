Сервис «Антиплагиат» научился распознавать текст, написанный ChatGPT

Новая версия системы обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» теперь позволяет выявить текст, который создан с использованием нейросетей.

Функционал уже доступен пользователям платной версии программы. Отмечается, что система может найти фрагменты, которые написал GPT2, GPT-3 или ChatGPT — при обнаружении «Антиплагиат» выделяет части текста, а сам документ помечает как подозрительный.

Нейронная сеть, создающая текст, всегда оставляет свои следы. Несмотря на все успехи ChatGPT или Jasper, их тексты всё ещё отличаются от написанных человеком.

В феврале российский студент рассказал, что смог защитить диплом, который написал с помощью ChatGPT. Нейросеть получила запрос на определённую тему, а затем развила её до уровня большого текста. При этом Александр добавлял что-то от себя и использовал другие источники.