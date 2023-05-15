В октябре планируется запустить производство российских ноутбуков «Бештау»
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Российский производитель электроники ГК «Бештау» сообщила о планах на запуск производства отечественных ноутбуков уже до конца 2023 года — об этом пишет ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что в августе компания планирует начать строительство завода в Ростове-на-Дону, а в октябре в эксплуатацию введут производственный комплекс. Всего планируется запустить несколько площадок в Ростове и Ессентуках.
В январе компания, которая занимается импортозамещением техники и электроники, представила 24-дюймовый телевизор «Бештау» M24FHD.
Его выпустили в объёме 10 тысяч устройств, но покупателями стали в основном государственные компании — пока производитель распространяет свою продукцию исключительно через дистрибьюторов.
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