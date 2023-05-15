Кристофер Ллойд заявил о желании сыграть в продолжении фильма «Назад в будущее»

Американский актёр Кристофер Ллойд в интервью Variety рассказал, что хотел бы принять участие в съёмках нового фильма во вселенной «Назад в будущее».

Он отметил, что режиссёр Боб Земекис и продюсер Стивен Спилберг считают трилогию законченной историей, но их мнение может изменить действительно блестящая идея для четвёртой части.

Одной из причин, по которой он бы хотел вернуться к проекту, Ллойд называет свою связь с Майклом Дж. Фоксом.

Между нами была определённая лёгкость. Мне не приходилось спорить с Майклом, у нас не было никаких конфликтов. Мы просто подходили друг другу, и наши отношения были похожи на отношения между Марти и Доком.

Впрочем, сам Фокс в последних интервью выступал против перезагрузки серии. Исполнитель роли Марти МакФлая заявил, что сомневается в том, что история может получить достойное продолжение.

Кроме того, ранее режиссёр «Назад в будущее» Боб Земекис отрицал возможность продолжения или перезапуска серии. В его контракте есть строчка о том, что без его согласия никаких новых фильмов выходить не будет — и Боб также надеется, что после его смерти правообладатели не будут ничего менять.