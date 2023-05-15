Кристофер Ллойд заявил о желании сыграть в продолжении фильма «Назад в будущее»

Американский актёр Кристофер Ллойд в интервью Variety рассказал, что хотел бы принять участие в съёмках нового фильма во вселенной «Назад в будущее».
Он отметил, что режиссёр Боб Земекис и продюсер Стивен Спилберг считают трилогию законченной историей, но их мнение может изменить действительно блестящая идея для четвёртой части.
Одной из причин, по которой он бы хотел вернуться к проекту, Ллойд называет свою связь с Майклом Дж. Фоксом.
Между нами была определённая лёгкость. Мне не приходилось спорить с Майклом, у нас не было никаких конфликтов. Мы просто подходили друг другу, и наши отношения были похожи на отношения между Марти и Доком.
Впрочем, сам Фокс в последних интервью выступал против перезагрузки серии. Исполнитель роли Марти МакФлая заявил, что сомневается в том, что история может получить достойное продолжение.
Кроме того, ранее режиссёр «Назад в будущее» Боб Земекис отрицал возможность продолжения или перезапуска серии. В его контракте есть строчка о том, что без его согласия никаких новых фильмов выходить не будет — и Боб также надеется, что после его смерти правообладатели не будут ничего менять.
- 15 мая 2023
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:00
-
19:37
-
19:24
-
18:56
-
18:40
-
18:16
-
17:48
-
17:36
-
17:25
-
16:56
-
16:37
-
16:06
-
15:48
-
15:27
-
14:54
-
14:24
-
14:11
-
13:58
-
13:32
-
13:02
-
12:28
-
12:00
-
11:33
-
11:03
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:04
-
08:39
- 14 мая 2023
-
21:41
-
18:38
-
18:16