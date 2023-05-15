В России рекордно подешевел iPhone 13
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Цена смартфона iPhone 13 в России упала до рекордно низкой отметки — на это обратило внимание издание «Палач».
На старте продаж в сентябре 2021 года Apple продавала гаджет с объёмом памяти 128 ГБ за 79 990 рублей. С прошлой весны официальные поставки прекратились, но iPhone 13 всё ещё можно купить благодаря параллельному импорту.
К марту 2023 года цена iPhone 13 упала до 59,5 тысячи рублей, сейчас стоимость вновь снизилась — до 57 039 рублей.
Фото: «Палач»
Специалисты отмечают, что причиной стало падение спроса на модель. Несмотря на то что iPhone 13 почти не отличается от iPhone 14, многие предпочитают покупать последнюю модель.
Кроме того, сейчас в России не работает ряд сервисов Apple, поэтому функционал устройства серьёзно ограничен.
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