В России рекордно подешевел iPhone 13

Цена смартфона iPhone 13 в России упала до рекордно низкой отметки — на это обратило внимание издание «Палач».

На старте продаж в сентябре 2021 года Apple продавала гаджет с объёмом памяти 128 ГБ за 79 990 рублей. С прошлой весны официальные поставки прекратились, но iPhone 13 всё ещё можно купить благодаря параллельному импорту.

К марту 2023 года цена iPhone 13 упала до 59,5 тысячи рублей, сейчас стоимость вновь снизилась — до 57 039 рублей.

Фото: «Палач»

Специалисты отмечают, что причиной стало падение спроса на модель. Несмотря на то что iPhone 13 почти не отличается от iPhone 14, многие предпочитают покупать последнюю модель.

Кроме того, сейчас в России не работает ряд сервисов Apple, поэтому функционал устройства серьёзно ограничен.