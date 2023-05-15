Представлен трейлер второго сезона сериала «Медведь»

Создатели телесериала «Медведь» (в оригинале The Bear) опубликовали трейлер, посвящённый продолжению комедийно-драматического ТВ-шоу.

Второй сезон «Медведя» выйдет на Hulu 22 июня и будет состоять из десяти эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале TV Promos. Права на видео принадлежат Hulu.

«Медведь» стал одним из лучших сериалов прошлого года — шоу вошло в топ-10 рейтинга сериалов на Metacritic и получило награду Американского института киноискусств, а исполнитель главной роли Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие», «Муви 43») стал лауреатом «Золотого глобуса» как лучший актёр в сериале.

Сюжет шоу рассказывает историю молодого шеф-повара высокой кухни, который возвращается в Чикаго ради спасения ресторанчика умершего брата, но встречается с массой проблем.