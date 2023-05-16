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Игра Stray про милого котика в мире киберпанка может выйти на консолях Xbox

Игра Stray про котика в мире будущего получила возрастной рейтинг на консолях Xbox
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Игра Stray, главный герой которой — милый котик, а события разворачиваются в далёком будущем, получила возрастной рейтинг для консолей Xbox One и Xbox Series на сайте рейтингового агентства ESRB. Игра получила рейтинг «10+» — за наличие «анимированной крови и сцены насилия».

Stray от студии Annapurna Interactive вышла в июле 2022 года на PS4, PS5 и ПК. Вероятно, игра про милого котика в мире киберпанка скоро доберётся и до консолей Xbox.

В январе этого года стало известно, что Stray позволяет помочь настоящим животным — на это обратили внимание журналисты PBS NewsHour, опубликовавшие несколько историй на эту тему. Например, Брендан Гепсон из общества защиты животных рассказал, как раздавал коды к игре в обмен на пожертвования. В результате акция в «Твиттере» позволила собрать около $ 8 тыс.

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