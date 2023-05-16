Из-за забастовки сценаристов американский штат Калифорния ежедневно теряет по $ 30 млн
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На масштабной забастовке сценаристов американский штат Калифорния теряет по $ 30 млн в день. Об этом рассказала Гильдия сценаристов США — она учла инфляцию и статистику предыдущей масштабной забастовки 2007 года, которая длилась 100 дней. За это время Калифорния 16 лет назад понесла убыток в размере $ 2,1 млрд.
Если текущая забастовка тоже продлится 100 дней, то штат Калифорния недосчитается $ 3 млрд в своём бюджете.
Забастовка Гильдии сценаристов продолжается со 2 мая. Авторы требуют повышения гонораров в связи с ростом популярности стриминговых сервисов и хотят защитить себя от искусственного интеллекта — писатели опасаются, что нейросети могут использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.
Из-за этой забастовки приостановлено производство целого ряда шоу и фильмов
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