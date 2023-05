В июне PS Plus покинут 17 игр

20 июня из библиотеки PlayStation Plus в подписках Extra, Deluxe и Premium уберут 17 игр. Два проекта, которые станут недоступны, созданы российскими разработчиками из Sobaka Studio — это боевики 9 Monkeys of Shaolin и Redeemer. Ещё из библиотеки уберут ролевое приключение с элементами стратегии Ash of Gods, сценарий для которой написал российский писатель-фантаст Сергей Малицкий.

Кроме того, из Extra-, Deluxe- и Premium-подписки уберут игру про Джона Уика, которая называется John Wick Hex, и Agents of Mayhem от студии Volition — создателей игр серии Saints Row. Библиотека лишится и классики — первых двух частей Red Faction.

Игры, которые покинут библиотеку PS Plus 20 июня

Descenders.

Party Hard.

9 Monkeys of Shaolin.

Redeemer.

Ash of Gods.

Fire Pro Wrestling World.

Black Mirror.

Wychwood Brewery.

John Wick Hex.

KeyWe.

No Straight Roads.

Defense Grid 2.

Lone Wolf.

Agents of Mayhem.

Gods Will Fall.

Red Faction.

Red Faction 2.