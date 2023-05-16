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В новом отрывке из «Индианы Джонса 5» показали яркую и опасную погоню

Disney представила отрывок из приключенческой ленты «Индиана Джонс и Колесо судьбы». В ролике показали погоню на экзотических тук-туках по узким улочкам неизвестного города. Индиана Джонс со своей крёстной дочерью Хеленой пытаются оторваться от преследования недругов.

Новый отрывок из фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Видео доступно на YouTube-канале The Upcoming. Права на видео принадлежат Lucasfilm.

По сюжету «Колеса судьбы» престарелый археолог Индиана Джонс давно завязал с приключениями, однако его крёстная дочь Хеленa втягивает его в поиски давно утерянного артефакта, который также разыскивает бывший нацист, а ныне член NASA Юрген Воппер.

Знаменитый режиссёр Стивен Спилберг уже оценил приключенческую картину «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Спилберг остался более чем доволен работой постановщика Джеймса Мангольда.

Стивен Спилберг уже посмотрел нового «Индиану Джонса». Знаменитый кинодел от картины в восторге Стивен Спилберг в полном восторге от фильма «Индиана Джонс 5»

Премьера фильма состоится 30 июня, но не в России.