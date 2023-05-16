Магазин в Diablo 4 будет следить за игроками, чтобы предлагать им «умную» рекламу
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Игроки обратили внимание на информацию о внутриигровом магазине в Diablo 4, которую опубликовали на своём сайте разработчики из Blizzard.
Как выяснилось, в игре появится система, которая будет отслеживать манеру прохождения для того, чтобы предложить более интересные варианты для микротранзакций.
Наш магазин будет умным — учитывая ваш стиль игры и эстетические предпочтения, он будет рекомендовать косметику, помогающую стать таким странником, которым вы хотите стать.
Некоторые геймеры уже выразили протест против подобной политики Blizzard. Недовольство вызвали и высокие цены на внутриигровые предметы, которые нельзя получить без доната.
Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One.
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