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Samsung проведёт большую презентацию с анонсами новых смартфонов 26 июля

Samsung проведёт большую презентацию с анонсами новых смартфонов 26 июля
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Авторитетный инсайдер Ice Universe, имеющий связи в отделе исследований и разработок Samsung, сообщил, что компания планирует провести презентацию новых гаджетов — мероприятие состоится 26 июля.

По данным источника, будут представлены складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, а также умные часы умные часы серии Galaxy Watch 6. Среди возможных новинок также называют планшет Samsung Galaxy Tab S9.

Обычно Samsung проводит большую летнюю презентацию в августе, однако в этот раз по какой-то неизвестной причине решила перенести Galaxy Unpacked на второй месяц лета.

Ранее появилась информация о том, что корейская компания запретила работникам пользоваться нейросетями уровня ChatGPT на рабочем месте — это связано со сливом секретной информации.

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