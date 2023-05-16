Samsung проведёт большую презентацию с анонсами новых смартфонов 26 июля

Авторитетный инсайдер Ice Universe, имеющий связи в отделе исследований и разработок Samsung, сообщил, что компания планирует провести презентацию новых гаджетов — мероприятие состоится 26 июля.
По данным источника, будут представлены складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, а также умные часы умные часы серии Galaxy Watch 6. Среди возможных новинок также называют планшет Samsung Galaxy Tab S9.
Обычно Samsung проводит большую летнюю презентацию в августе, однако в этот раз по какой-то неизвестной причине решила перенести Galaxy Unpacked на второй месяц лета.
Ранее появилась информация о том, что корейская компания запретила работникам пользоваться нейросетями уровня ChatGPT на рабочем месте — это связано со сливом секретной информации.
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