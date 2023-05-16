Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эль Фаннинг поделилась эмоциями от работы над игрой Death Stranding 2

Эль Фаннинг поделилась эмоциями от работы над игрой Death Stranding 2
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса Эль Фаннинг, которая исполнит одну из ключевых ролей в продолжении Death Stranding, рассказала о впечатлениях от работы над сиквелом игры Хидео Кодзимы.

В ходе подкаста Happy Sad Confused девушка рассказала, что не увидела особых отличий игровой индустрии от сферы кино — при записи движений и голоса для игры ей всё показалось привычным.

Фаннинг отметила, что в ходе сюжета Death Stranding 2 будет большое количество эмоциональных сцен, для одной из которых её даже попросили заплакать. Эль уже видела своего персонажа в игре и считает, что он выглядит круто.

Актриса также призналась, что не считает себя геймером — называя модель приставки, которую подарил ей Кодзима, она перепутала PS3 и PS5. Однако Фаннинг с нетерпением будет ждать выхода DS2, чтобы увидеть результат работы.

Материалы по теме
Сюжет Death Stranding 2 будет посвящён героине Эль Фаннинг
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023