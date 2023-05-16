Эль Фаннинг поделилась эмоциями от работы над игрой Death Stranding 2

Актриса Эль Фаннинг, которая исполнит одну из ключевых ролей в продолжении Death Stranding, рассказала о впечатлениях от работы над сиквелом игры Хидео Кодзимы.
В ходе подкаста Happy Sad Confused девушка рассказала, что не увидела особых отличий игровой индустрии от сферы кино — при записи движений и голоса для игры ей всё показалось привычным.
Фаннинг отметила, что в ходе сюжета Death Stranding 2 будет большое количество эмоциональных сцен, для одной из которых её даже попросили заплакать. Эль уже видела своего персонажа в игре и считает, что он выглядит круто.
Актриса также призналась, что не считает себя геймером — называя модель приставки, которую подарил ей Кодзима, она перепутала PS3 и PS5. Однако Фаннинг с нетерпением будет ждать выхода DS2, чтобы увидеть результат работы.
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