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Новый трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» покажут уже завтра

Новый трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» покажут уже завтра
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Завтра, 17 мая, выйдет второй трейлер нового фильма серии «Миссия невыполнима». Об этом сообщил официальный «твиттер» франшизы.

В блоге появился короткий ролик-тизер с Томом Крузом, который останавливает мотоцикл в сантиметрах от обрыва и смотрит вниз на надпись «Трейлер завтра».

Видео доступно на странице автора во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Съёмки ленты «Миссия невыполнима 7» длились почти два с половиной года и завершились только в конце апреля.

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Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» полностью завершены

Седьмой фильм серии одновременно станет первым в дилогии «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Первая часть выйдет в кинотеатрах мира 12 июля, вторая — летом 2024 года. Ожидается, что это будет последнее появление Тома Круза в роли Итана Ханта.

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