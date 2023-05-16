Суперзвезда рестлинг-лиги WWE сыграет в новой части «Капитана Америка»

Известный рестлер Сет Роллинс был замечен на съёмках фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» — об этом пишет Comicbook.

Пока неизвестно, какой будет роль звезды WWE в новой части франшизы. По слухам, он сыграет одного из представителей Змеиного сообщества, одной из группировок суперзлодеев вселенной Marvel.

Ранее в фильмах Marvel уже играл экс-чемпион WWE Дэйв Батиста — он предстал в образе Дракса Разрушителя в «Стражах Галактики».

Съёмки новой части «Капитана Америка» стартовали в конце марта. На площадке уже успели заметить Харрисона Форда, Лив Тайлер и других актёров, уже известных фанатам Marvel.

Премьера фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» состоится 3 мая 2023 года. Главную роль исполнит Энтони Маки.