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В России начали снимать ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь»

В Москве начались съёмки российской версии популярного сериала «Постучись в мою дверь». Адаптацию планируют показать на телеканале ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

Авторы отмечают, что намерены вывести историю романтической комедии за рамки оригинала — особое внимание будут уделять второстепенным персонажам, расширив их сюжетные линии и закрыв вопросы, которые возникали у зрителей.

Директор по контенту Okko Эльвира Дмитриевская убеждена, что адаптация сделает историю ещё успешнее.

Мы уверены, переосмысливая проект через призму российской идентичности, наша версия установит ещё более прочную связь со зрителями. «Постучись в мою дверь» – один из тех сериалов, который без сомнений предоставит зрителю то самое «запойное» смотрение, а нам – лояльную аудиторию.

Производством займётся компания «Медиаслово» (работала над сериалами «Магомаев», «Беспринципные», «The Тёлки» и многими другими) в сотрудничестве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko.