«Кто-то должен придумать отличную идею»: Арнольд Шварценеггер о продолжении «Терминатора»

Актёр, предприниматель и государственный деятель Арнольд Шварценеггер в интервью The Hollywood Reporter выразил уверенность, что серия фильмов про «Терминатора», вероятно, ещё не закончена.

При этом сам Арни, кажется, не собирается сниматься в новой части, если она будет.

Франшиза не закончена. Это я закончил. Я чётко понимаю, что «Терминатору» нужно двигаться дальше по-другому — кто-то должен придумать отличную идею.

Шварценеггер также признал, что два последних фильма серии были не очень удачными, поскольку «просто не были хорошо написаны».

Шестая и заключительная лента серии «Терминатор: Тёмные судьбы» вышла в 2019 году. Шварценеггер вернулся к роли Терминатора Т-800, пропустив четвёртую часть из-за карьеры губернатора Калифорнии.