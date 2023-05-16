«Кто-то должен придумать отличную идею»: Арнольд Шварценеггер о продолжении «Терминатора»
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Актёр, предприниматель и государственный деятель Арнольд Шварценеггер в интервью The Hollywood Reporter выразил уверенность, что серия фильмов про «Терминатора», вероятно, ещё не закончена.
При этом сам Арни, кажется, не собирается сниматься в новой части, если она будет.
Франшиза не закончена. Это я закончил. Я чётко понимаю, что «Терминатору» нужно двигаться дальше по-другому — кто-то должен придумать отличную идею.
Шварценеггер также признал, что два последних фильма серии были не очень удачными, поскольку «просто не были хорошо написаны».
Шестая и заключительная лента серии «Терминатор: Тёмные судьбы» вышла в 2019 году. Шварценеггер вернулся к роли Терминатора Т-800, пропустив четвёртую часть из-за карьеры губернатора Калифорнии.
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