Новая Assassin's Creed будет похожа на Origins и первую игру серии — инсайдер

Блогер и инсайдер j0nathan выпустил видео, в котором поделился рядом подробностей о предстоящей видеоигре Assassin's Creed Mirage.

Он подтвердил ранее ходившие слухи о том, что изначально Ubisoft рассматривала проект как дополнение к Assassin's Creed Valhalla, но в процессе решила выпустить его как отдельную игру.

Из-за этого Mirage уже несколько раз переносили и до сих не обнародовали дату релиза — амбиции разработчиков растут, что требует новых ресурсов и времени. По некоторым данным, релиз изначально планировался в начале лета, затем на август, теперь — на 12 октября.

Материалы по теме Появилось ещё одно подтверждение релиза Assassin's Creed Mirage в августе

Геймплейно новая часть серии будет напоминать Assassin's Creed Origins — во время миссии можно будет использовать множество предметов и гаджетов. Игроки смогут изучать и прокачивать около 15 навыков, а также оружие для больших миссий.

При этом структура вселенной напомнила инсайдеру первую часть приключений ассасина. Всего будет четыре основные цели, которые перед убийством нужно будет тщательно изучить. Из доступных игровых зон будет доступен только Багдад и окрестности.

Assassin's Creed Mirage выйдет для Windows, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series X/S в 2023 году.