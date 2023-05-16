Google начала удалять аккаунты, которые были неактивны более двух лет

Компания Google обновила политику в отношении неактивных учётных записей. Новые правила доступны в блоге, посвящённом безопасности.

Ранее Google уже начала удалять хранящиеся данные, если аккаунтом не пользовались более двух лет. Теперь же компания сотрёт учётную запись полностью.

Это объясняют заботой о безопасности данных — старые аккаунты редко защищены двухэтапной аутентификацией и потому подвержены взлому, что может привести к потере данных или использованию записи для спама и мошенничества.

При этом создать новую «учётку» с таким же логином будет нельзя. Кроме того, правило коснётся только личных аккаунтов (корпоративные останутся вечными, даже если давно заброшены).

Чтобы избежать блокировки старого аккаунта, нужно сделать любое действие — войти в Gmail, отреагировать на видео на YouTube, загрузить приложение из Google Play и так далее.