Google начала удалять аккаунты, которые были неактивны более двух лет

Компания Google обновила политику в отношении неактивных учётных записей. Новые правила доступны в блоге, посвящённом безопасности.
Ранее Google уже начала удалять хранящиеся данные, если аккаунтом не пользовались более двух лет. Теперь же компания сотрёт учётную запись полностью.
Это объясняют заботой о безопасности данных — старые аккаунты редко защищены двухэтапной аутентификацией и потому подвержены взлому, что может привести к потере данных или использованию записи для спама и мошенничества.
При этом создать новую «учётку» с таким же логином будет нельзя. Кроме того, правило коснётся только личных аккаунтов (корпоративные останутся вечными, даже если давно заброшены).
Чтобы избежать блокировки старого аккаунта, нужно сделать любое действие — войти в Gmail, отреагировать на видео на YouTube, загрузить приложение из Google Play и так далее.
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