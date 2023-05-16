Metro Last Light будут бесплатно раздавать в Steam c 18 по 25 мая

Разработчики серии игр Metro объявили, что в честь десятилетнего юбилея с релиза Metro: Last Light в Steam можно будет бесплатно забрать полное издание игры.

Речь идёт об оригинальной версии Last Light (ремастер Redux, доступный в магазине Steam, забрать не получится).

Акция пройдёт с 18 по 25 мая, но в российском Steam игра недоступна. Во всех остальных регионах, включая Турцию и Казахстан, Metro: Last Light станет бесплатной.

Фото: Steam

По данным инсайдеров, сейчас разработчики из студии 4A Games занимаются продолжением Metro Exodus — в феврале игру уже можно было пройти от начала до конца без критических багов.

О релизе пока нет никакой информации, однако ходят слухи о том, что в студии надеются выпустить проект на PS5 и Xbox Series уже в 2024 году.