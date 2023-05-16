Сюжет в Overwatch 2 появится в августе: Blizzard раскрыла будущие сезоны шутера

Компания Blizzard опубликовала «дорожную карту» глобальных обновлений Overwatch 2. До конца 2023 года разработчики планируют провести ещё как минимум три сезона.
Ближайший начнётся уже в июне: авторы планируют выпустить синематик, добавить режим создателя в Мастерскую и два временных ивента — Questwatch и «Летние игры».
Шестой сезон ожидается в августе. Главной новинкой станут давно обещанные сюжетные миссии, в OW2 также появятся новый персонаж поддержки, система поддержки игрока и несколько событий.
Фото: Blizzard
К концу года должно выйти ещё одно большое обновление Overwatch 2. В нём будут переработаны Турбосвин и Сомбра, а также появится новый герой-танк, ещё одна карта. Также анонсировано некое «событие-коллаборация».
Четвёртый сезон в Overwatch 2 стартовал 12 апреля, добавив нового персонажа Ткача Жизни и ряд временных ивентов.
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