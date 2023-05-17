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Второй сезон сериала «Локи» стартует в октябре

Второй сезон сериала «Локи» стартует в октябре
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Marvel Studios сообщила, что второй сезон сериала «Локи» стартует 6 октября. Второй сезон, как и первый, можно будет посмотреть в сервисе Disney+, но он, к сожалению, не работает в России.

Деталей второго сезона сериала про одного из самых любимых персонажей киновселенной Marvel пока что нет. Известно, что Том Хиддлстон вернётся к роли Локи, а София Ди Мартино вновь воплотит образ Сильвии. Вместе с ними сыграют Оуэн Уилсон и Гугу Мбата-Роу.

«Локи» — сериал, посвящённый Локи, который дебютировал в киновселенной Marvel в «Торе». С тех пор он постоянно вставлял палки в колёса Мстителям и помогал Таносу. В итоге Локи из антагониста превратился в антигероя, которым уже не движут злодейские мотивы.

Первый сезон шоу был принят тепло зрителями и критиками.

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