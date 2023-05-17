Актёр Чиветель Эджиофор, уже играющий в Marvel, снимется в «Веноме 3»

Издание Deadline сообщило, что актёр Чиветель Эджиофор, который играл в киновселенной Marvel Барона Мордо, присоединился к актёрскому составу третьей части «Венома». Кого именно сыграет Эджиофор, неизвестно.
После этой новости у фанатов появилось множество теорий. Согласно одной из них, Marvel Studios и Sony Pictures хотят создавать связь между своими вселенными, а Чиветель действительно сыграет Мордо — он якобы будет экспериментировать с мультивселенными и найдёт мир с Веномом в исполнении Тома Харди.
Стоит понимать, что это лишь теория, а в действительности всё может быть проще, поскольку Эджиофору могут дать менее значимую роль.
Деталей «Венома 3» нет. Режиссёром выступит Келли Марсел — она же напишет сценарий вместе с Томом Харди.
Съёмки ленты стартуют 5 июня. Даты выхода у картины нет.
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